I dieci comandamenti | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda I dieci comandamenti (The Ten Commandments), film del 1956 diretto da Cecil B. DeMille, remake dell’omonimo film del 1923 dello stesso regista. È un adattamento cinematografico del secondo libro del Pentateuco: il Libro dell’Esodo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. È un colossal che narra la storia di Mosè, il bambino ebreo salvato dalla madre a seguito di un massacro voluto dal faraone, che, adottato dalla sorella di quest’ultimo, divenne principe d’Egitto e, dopo aver scoperto le sue vere origini, decise di abbandonare la sua vita di lussi e agi e, in seguito, dopo aver affrontato il faraone Ramesse II, suo acerrimo nemico sin dalla gioventù, liberò il suo popolo dalla schiavitù. 🔗 Leggi su Tpi.it

