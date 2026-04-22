Le scrissero sui social zocc*la tro*a mignot*a | condannati alcuni haters di Cristina Seymandi risarcimenti fino a 5mila euro

Alcuni uomini sono stati condannati per aver scritto sui social commenti offensivi rivolti a un’imprenditrice, tra cui insulti come “zocc*la” e “mignot*a”. Oltre alla condanna penale, sono stati obbligati a pagare risarcimenti che arrivano fino a 5mila euro a testa. L’imprenditrice, che ha manifestato l’intenzione di candidarsi come sindaca di Torino, ha deciso di procedere legalmente contro gli autori degli insulti.

Condannati, devono risarcire Cristina Seymandi pagando fino a 5mila euro a testa. È questa la sorte toccata ad alcuni uomini che, in passato, hanno insultato sui social l’imprenditrice, che ora ambisce a candidarsi come sindaca di Torino. I primi processi scaturiti dalle sue denunce sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Giulia Stabile attaccata dagli haters: Giuseppe Giofrè la difende sui socialGiulia Stabile è finita al centro di nuove polemiche social, diventando bersaglio dei soliti haters che mettono in dubbio le sue capacità nella danza. Cuccioli di razza a prezzi stracciati in vendita sui social: "La truffa è servita: fino a 600 euro richiesti a persone fragili"Dai 100 ai 300 euro: è quanto i truffatori specializzati nell'online riescono a ricevere da ogni vittima utilizzando una semplice foto di un cucciolo... Tutti gli aggiornamenti Cristina Seymandi e gli insulti sessisti sui social: gli hater si scusano e risarciscono. L'imprenditrice: «Attaccata in quanto donna»Le offese dopo la rottura del fidanzamento con il commercialista Massimo Segre e le accuse di tradimento che quest’ultimo le indirizzò durante una festa in collina a Torino. Gli indagati pagheranno 5 ... torino.corriere.it Offesero via social l’imprenditrice Cristina Seymandi, ora gli haters chiedono scusaTra risarcimenti, multe e spese legali i leoni da tastiera devono sborsare fino a 5000 euro a testa: Contro di me insulti sessisti, serve un cambio di passo ... torino.repubblica.it