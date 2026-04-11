Il sindaco di Genova si sta facendo notare nel panorama politico, ricevendo l’attenzione di Bloomberg come possibile alternativa alla leader di centrodestra. In un’intervista, il primo cittadino ha affermato che, se gli venisse chiesto di candidarsi contro la presidente del Consiglio, prenderebbe seriamente in considerazione questa possibilità. La sua posizione ha suscitato discussioni e sembra rafforzare la sua presenza sulla scena politica nazionale.

«Quest’attenzione nazionale mi lusinga». Fieramente contraria alle primarie fino a una settimana fa (per la felicità di Elly Schlein che non la sopporta), Silvia Salis ha puntato il tacco 10 Manolo Blahnik da 1.200 euro e ha fatto inversione di marcia. «Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione». È bastata la benedizione di Bloomberg per far cambiare idea alla sindaca di Genova e veder calare un’espressione sofferente sul volto della segretaria del Pd. Così la sinistra post-liceale con chitarra e spartito di Manu Chao rischia di dover cedere il passo a quella da vernissage, tendenza Greenwich Village in abito da cocktail. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Salis scalpita e fa le scarpe alla Schlein

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