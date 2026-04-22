Le retrocessioni più traumatiche della storia | Leicester River Atlético Madrid o Manchester United

Negli ultimi anni, diversi club di alto livello sono passati attraverso retrocessioni che hanno lasciato il segno nella storia del calcio, tra cui il Leicester, il River Plate, l’Atlético Madrid e il Manchester United. La stagione 2026 ha visto il Leicester subire una retrocessione che si aggiunge a una serie di esperienze dolorose per altri grandi nomi, consolidando il proprio posto tra le trasferte più difficili nella storia del pallone.

2026-04-22 17:37:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Lui Leicester è stato l’ultimo ad unirsi alla lista di discese più traumatiche del calcio. IL Volpi, Campioni della Premier League nel 2016 semplicemente consumare la sua caduta al Lega Uno (Terza divisione del calcio inglese) giusto un decennio dopo aver toccato il cielo in un declino fulminante che è stato anche segnata da problemi finanziari e uno sei punti di penalità. Il caso mette ancora una volta sul tavolo una scomoda verità: Né i titoli, né la storia, né il peso di uno scudo garantiscono la salvezza eterna. Oggi, inoltre, Il Tottenham resta in zona rossa In Inghilterra E Wolfsburg Inoltre è ancora pienamente coinvolto nella lotta per evitare di cadervi Germania.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Le retrocessioni più traumatiche della storia: Leicester, River, Atlético Madrid o Manchester United Notizie correlate Manchester City, Haaland sempre più nella storia della Champions League: il gol contro il Real Madrid gli vale questo grande traguardoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Doku nel mirino dell’Atletico Madrid, possibile addio al Manchester CityJeremy Doku è finito nel mirino dell’Atletico Madrid in vista della prossima stagione con l’attaccante belga che piace molto alla squadra allenata da...