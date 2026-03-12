Doku nel mirino dell’Atletico Madrid possibile addio al Manchester City

L’attaccante belga Jeremy Doku è stato messo nel mirino dell’Atletico Madrid per la prossima stagione. Il giocatore, attualmente al Manchester City, è stato scelto dalla dirigenza spagnola come possibile rinforzo. La squadra di Diego Simeone sembra interessata a portarlo in squadra, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla trattativa.

Jeremy Doku è finito nel mirino dell’Atletico Madrid in vista della prossima stagione con l’attaccante belga che piace molto alla squadra allenata da Diego Simeone. Doku potrebbe salutare il Manchester City (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2002, l’attaccante esterno del Manchester City sarebbe uno degli obiettivi di mercato della squadra spagnola in vista della prossima stagione. Secondo quanto affermato da TeamTalk, l’Atletico Madrid starebbe seguendo da vicino l’evolversi della situazione relativa alla punta esterna della formazione di Pep Guardiola. Il futuro del calciatore (arrivato nel 2023 alla corte dell’allenatore spagnolo) potrebbe essere lontano da Manchester con il suo contratto che scadrà nel giugno del 2028 e potrebbe essere il momento migliore per cederlo e ottenere il massimo dalla sua partenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Doku nel mirino dell’Atletico Madrid, possibile addio al Manchester City Articoli correlati Leggi anche: Non è finita: Jeremy Doku lancia un messaggio di sfida mentre il Manchester City trama la rimonta del Real Madrid Leggi anche: Ederson nel mirino dell’Atletico Madrid: l’Atalanta è avvisata Contenuti utili per approfondire Atletico Madrid Argomenti discussi: Chi non ha mai fatto il portiere non può capire: De Gea e Sommer difendono Kinsky dalla solitudine dei numeri 1. Ederson nel mirino dell’Atletico Madrid: l’Atalanta è avvisataBergamo, 20 febbraio 2026 – Sirene madrilene anche per Jose’ Ederson. Il 26enne centrocampista brasiliano dell’Atalanta è nel mirino dell’Atletico Madrid. Per ammissione del direttore sportivo dei ... ilgiorno.it Ederson nel mirino dell'Atletico Madrid, il ds Alemany conferma: E' nella nostra listaNelle scorse ore il direttore sportivo dell'Atletico Madrid Mateu Alemany ha di fatto confermato l'interesse in vista di giugno per Ederson, centrocampista di proprietà dell'Atalanta. Queste le parole ... tuttomercatoweb.com