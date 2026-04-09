A Bruxelles, il commissario europeo per l’economia ha annunciato che i governi dell’Unione Europea possono adottare misure per tassare i profitti straordinari delle compagnie energetiche, derivanti dall’aumento dei prezzi del carburante. La proposta riguarda una tassa sugli utili extra generati da questa situazione di mercato. La decisione segue una serie di interlocuzioni con le autorità europee e le aziende del settore.

A Bruxelles, il commissario europeo per l’economia Valdis Dombrovskis ha aperto ufficialmente la strada ai governi dell’Unione Europea che intendono colpire i profitti extra derivanti dall’impennata dei prezzi del carburante attraverso una tassa sugli utili delle compagnie energetiche. La decisione arriva durante un’audizione presso il Parlamento Europeo di questo giovedì 9 aprile 2026, mentre le tensioni in Medio Oriente continuano a scuotere i mercati mondiali. Il contesto è quello di una crisi energetica che non accenna a placarsi, alimentata dal blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran, un passaggio cruciale dove transitano il 20% delle forniture globali di gas e petrolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, l’Europa apre la via alla tassa sui profitti extra dei colossi

Leggi anche: Energia, Dombrovskis apere a tassa su extra profitti: “Una possibilità”

Slitta la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue: perché l’imposta sarà sospesa e quando scattaLa correzione potrebbe arrivare nel decreto Milleproroghe: si va verso un rinvio della tassa da 2 euro sui mini pacchi di provenienza extra Ue, per...

Temi più discussi: Ridurre la domanda e raffreddare i prezzi: la ricetta Ue contro il caro energia; Crisi energia, l’avviso di Bruxelles: Shock prolungato, prepariamoci ai razionamenti; Caro energia, Ue invita a austerità su carburanti: smart working e più mezzi pubblici; Come l'Europa e il resto del mondo stanno reagendo alla nuova crisi energetica.

L'energia da fusione può salvare l'Europa dalla crisi energetica?Tra le principali startup europee nel settore dell’energia da fusione, Proxima Fusion punta sugli stellarator, una tecnologia ancora poco sfruttata. it.euronews.com

Ribera apre a flessibilità Ue su aiuti all'industria contro il caro energiaIl regolamento Ue sugli aiuti pubblici all'industria per sostenere la decarbonizzazione potrebbe essere rivisto per fronteggiare il caro energia innescato dalla guerra in Iran. (ANSA) ... ansa.it

#Tennis, #Sinner: “Avuto un calo di energia, importante vincere” “Domani sarà altra partita, #Auger gioca bene” x.com

Dalle onde dell’estate alla magia della primavera, con l’energia travolgente di Michelle Hunziker e Alvin #TIMBattitiLive Spring Prossimamente su #Canale5 e Mediaset Infinity - facebook.com facebook