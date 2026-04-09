Energia Dombrovskis apere a tassa su extra profitti | Una possibilità

Un rappresentante europeo ha dichiarato che l’introduzione di una tassa sugli “extra profitti” delle aziende energetiche, causati dagli aumenti di prezzo legati alla guerra in Iran, rimane una possibilità concreta. La proposta prevede anche un possibile coordinamento tra gli stati membri dell’Unione europea per affrontare questa eventualità. Al momento, non ci sono decisioni definitive, ma si continua a valutare questa opzione come strumento per gestire i rincari nel settore energetico.

Roma, 9 apr. (askanews) – Quella di prevedere una tassa specifica sugli “extra profitti” delle compagnie petrolifere e energetiche, derivanti dai rincari innescati dalla guerra in Iran “resta una possibilità”, anche studiando un coordinamento a livello di Unione europea. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante una audizione al Parlamento Ue. “Sulla questione degli extra profitti diversi Paesi hanno interpellato la Commissione su questo tipo di misura. Avevamo proposto una misura di questo tipo nella precedente crisi, strettamente parlando – ha detto in risposta ad una domanda – non c’è nulla che impedisca aglio Stati di adottare misure simili, perché la tassazione diretta è nella competenza degli Stati membri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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