Le Porno Precarie quelle di OnlyFals | Schiano e Bolignano chiudono Che comico
La stagione di Che Comico si conclude con un evento dedicato all’ironia e alla satira, portando in scena uno spettacolo intitolato “Le Porno Precarie (quelle di OnlyFals)”. La rassegna teatrale, ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, ha animato due teatri di Salerno da novembre 2025, offrendo spettacoli di comicità contemporanea. L’ultimo appuntamento ha coinvolto un pubblico interessato a un umorismo diretto e attuale.
Si chiude con un appuntamento all’insegna dell’ironia più graffiante e contemporanea la stagione di Che Comico, la rassegna teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che da novembre 2025 ha animato il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno, costruendo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Chiudono le aziende made in Italy e quelle dei migranti fanno il botto
10,5 milioni di Italiani, non vogliono avere figli. Le donne laureate (non precarie) sono più propense ad averne, il dato che ribalta un luogo comune.Secondo i dati illustrati nel podcast ufficiale dell’Istat dedicato alla natalità “ Dati alla Mano “, condotto da Cristiana Conti, che lavora per...