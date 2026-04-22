Le Porno Precarie quelle di OnlyFals | Schiano e Bolignano chiudono Che comico

La stagione di Che Comico si conclude con un evento dedicato all’ironia e alla satira, portando in scena uno spettacolo intitolato “Le Porno Precarie (quelle di OnlyFals)”. La rassegna teatrale, ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, ha animato due teatri di Salerno da novembre 2025, offrendo spettacoli di comicità contemporanea. L’ultimo appuntamento ha coinvolto un pubblico interessato a un umorismo diretto e attuale.