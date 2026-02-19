Chiudono le aziende made in Italy e quelle dei migranti fanno il botto
Negli ultimi dieci anni, molte aziende italiane hanno chiuso i battenti, con una diminuzione del 5%. Nel frattempo, le imprese straniere sono cresciute del 21%, portando il totale a circa il 10% di imprenditori nati all’estero. Questa crescita si riflette anche in settori come ristorazione e commercio, dove nuove attività gestite da migranti si aprono ogni mese. La tendenza evidenzia un cambio nel panorama imprenditoriale, con più aziende straniere che entrano nel mercato locale. La situazione riguarda sia grandi aziende sia microimprese.
In dieci anni le ditte tricolori sono calate del 5% mentre quelle straniere sono aumentate del 21%. E adesso il 10% degli imprenditori è nato all’estero. Un boom che parla cinese e romeno e che fotografa il nostro declino. Prendi i soldi e scappa. Viene da dire così leggendo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, ed elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, sulla nazionalità delle imprese che operano in Italia. L’italiano non è più la lingua ufficiale dell’imprenditoria visto che quelle condotte da stranieri crescono e quelle tricolori deperiscono. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Cibo e olio Evo, fiori all’occhiello del Made in Italy che fanno volare alto il brand e le sue eccellenze nel mondo
Migranti, la svolta sulle espulsioni “made in Italy” scatena la sinistra, i preti accogli-tutti e le OngOggi il governo italiano si prepara a varare un nuovo decreto sicurezza sui migranti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Disastro Transizione 5.0: incentivi congelati! Scontro su platea delle imprese e Made in UE blocca il via al piano; De Rosa: il conto Made in Bruxelles finisce per abbattersi sull’Italia; Latte torinese al collasso: 803 stalle a rischio tra importazioni estere e prezzi schiacciati; Il paradosso di Bruxelles: Volkswagen ottiene l’esenzione dai dazi per le auto Made in China. Così apre la porta a tutti gli altri.
I produttori di attrazioni: 'Mai avuto aiuti, le aziende chiudono'La vedo veramente dura per questo settore. E' un peccato, perchè come made in Italy siamo tutte aziende leader, di qualità riconosciuta, molto di più di qualsiasi altro Paese. Non abbiamo neanche un ... ansa.it
Crescono gli estetisti, chiudono i falegnami: in crisi le botteghe tipiche del made in ItalyUna volta quando si parlava di artigiani la prima immagine che era in mente era il professionista che bussava alla porta con la cassetta degli attrezzi, pronto ad aggiustare qualcosa. Oppure quel ... ilmessaggero.it
Da Parigi arriva un segnale fortissimo per il #FriuliVeneziaGiulia. Le trenta aziende presenti nello stand collettivo di Ersa a Wine Paris & Vinexpo Paris 2026 chiudono l’esperienza con un bilancio estremamente positivo: tanti incontri con buyer internazionali, r facebook
La crisi dei chip farà chiudere tante aziende consumer, dice il CEO di Phison x.com