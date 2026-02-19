Negli ultimi dieci anni, molte aziende italiane hanno chiuso i battenti, con una diminuzione del 5%. Nel frattempo, le imprese straniere sono cresciute del 21%, portando il totale a circa il 10% di imprenditori nati all’estero. Questa crescita si riflette anche in settori come ristorazione e commercio, dove nuove attività gestite da migranti si aprono ogni mese. La tendenza evidenzia un cambio nel panorama imprenditoriale, con più aziende straniere che entrano nel mercato locale. La situazione riguarda sia grandi aziende sia microimprese.

In dieci anni le ditte tricolori sono calate del 5% mentre quelle straniere sono aumentate del 21%. E adesso il 10% degli imprenditori è nato all’estero. Un boom che parla cinese e romeno e che fotografa il nostro declino. Prendi i soldi e scappa. Viene da dire così leggendo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, ed elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, sulla nazionalità delle imprese che operano in Italia. L’italiano non è più la lingua ufficiale dell’imprenditoria visto che quelle condotte da stranieri crescono e quelle tricolori deperiscono. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Chiudono le aziende made in Italy e quelle dei migranti fanno il botto

Leggi anche: Cibo e olio Evo, fiori all’occhiello del Made in Italy che fanno volare alto il brand e le sue eccellenze nel mondo

Migranti, la svolta sulle espulsioni “made in Italy” scatena la sinistra, i preti accogli-tutti e le OngOggi il governo italiano si prepara a varare un nuovo decreto sicurezza sui migranti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.