La Svizzera manda fatture monstre ai feriti italiani di Crans-Montana

In Svizzera, alcune famiglie italiane hanno ricevuto fatture molto elevate dopo aver subito ricoveri di circa 15 ore in strutture sanitarie di Crans-Montana. Le somme richieste arrivano fino a 75.000 euro, scatenando reazioni di rabbia e dispiacere tra i familiari coinvolti. La vicenda ha attirato l'attenzione sui costi sostenuti per gli interventi sanitari all’estero e sulle modalità di fatturazione in vigore in quella regione.

Dolore e rabbia non riescono a placarsi. A quasi quattro mesi dalla strage di Crans-Montana (il rogo del Constellation, bar dei coniugi Jessica e Jacques Moretti, ove la notte di Capodanno morirono 41 giovani tra cui sei italiani e oltre 100 rimasero feriti) le prassi della Svizzera continuano a tormentare genitori straziati. Le famiglie dei feriti - alcuni molto gravi e ancora in riabilitazione - denunciano che «gli ospedali svizzeri non ci mandano le cartelle sanitarie (fondamentali per i processi, ndr) bensì le fatture per le cure ricevute poco dopo l’incendio». A far indignare anche le cifre: per un ricovero di appena 15 ore, prima del trasferimento in elicottero verso l’ospedale Niguarda di Milano, vengono contabilizzati dai 17.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Svizzera manda fatture monstre ai feriti italiani di Crans-Montana Strage Svizzera, tre giovani feriti al Niguarda di Milano: Intubati e ustionati. Notizie correlate Crans-Montana, arrivano le fatture ai feriti per i giorni di ricovero in Svizzera: ?importi tra 16.000 e 66.000 euroL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans... Crans-Montana, arrivano le fatture ai feriti ricoverati in Svizzera: ?importi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeriL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crans Montana, ai parenti di Manfredi Marcucci fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. L'ambasciatore: Sarà il Cantone svizzero a pagare; Crans Montana, l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani: fino a 66mila franchi di spese sanitarie; Rogo di Crans Montana: l'ospedale di Sion invia fatture da decine di migliaia di euro ai feriti. L'ambasciatore: Nulla è dovuto; Fatture per i feriti di Crans Montana: ospedale di Sion invia richieste, ambasciatore smentisce debiti. Crans-Montana, Meloni sulle fatture dalla Svizzera: Ripugnante se le cure fossero a carico delle famiglieDopo il caso delle salatissime fatture ospedaliere fatte recapitare dall'ospedale di Nyon alla famiglia di una delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, prende la parola la stessa ... iltempo.it Crans Montana, Meloni sull'invio delle fatture degli ospedali alle famiglie: ScioccataLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, Meloni sull'invio delle fatture degli ospedali alle famiglie: 'Scioccata' ... tg24.sky.it Crans Montana, gli ospedali svizzeri mandano fatture da oltre 60mila euro ai parenti delle vittime. Meloni: «Sono scioccata, un insulto» Conti da migliaia di euro anche per poche ore di ricovero, prima dei trasferimenti in Italia facebook Crans Montana, Meloni: "Scioccata da fatture ospedale, insulto oltre che beffa" x.com