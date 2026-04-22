Le piccole e medie imprese possono competere con successo nelle gare d’appalto internazionali? Gli esperti a convegno

Le piccole e medie imprese del territorio stanno valutando la possibilità di partecipare alle gare d’appalto internazionali, spesso considerate un’opportunità di crescita. Recentemente, un convegno ha riunito esperti del settore per analizzare le sfide e le strategie adottate da queste imprese per competere sui mercati globali. L'incontro si è concentrato sulle modalità di accesso e sulle competenze necessarie per affrontare con successo le grandi gare internazionali.

ANCONA – Le piccole e medie imprese del territorio guardano ai mercati globali attraverso la lente dei grandi appalti internazionali. Si sono aperti oggi, nella sede di Confindustria Ancona i lavori del ciclo formativo "Tender Lab – In Gara con Noi", iniziativa nazionale promossa da Ice - Agenzia.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate TenderLAB fa tappa a Catania: imprese siciliane in campo per le gare d’appalto internazionaliQuarantasei imprese siciliane hanno preso parte alla tappa catanese di TenderLAB - In Gara con noi, il percorso formativo finanziato dal ministero... Per proteggere le grandi aziende, dobbiamo sostenere le piccole e medie impreseI dati recentemente diffusi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale raccontano, relativamente al secondo semestre dell’anno scorso, una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Metti un manager nel motore delle Pmi; Le novità della legge n. 34/2026 su Pmi e sicurezza; Il futuro delle piccole e medie imprese con Cna Next Lab. Legge annuale sulle piccole e medie imprese: introdotte novità anche in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoroLa legge 34/2026, pur occupandosi della disciplina annuale sulle piccole e medie imprese, ha introdotto alcune novità di rilievo anche in materia lavoro ... filodiritto.com Design, piccole e medie imprese: Una su quattro è lombarda. Export record, ma la guerra fa pauraMobili, lampade, arredo: 5.772 aziende creano ogni giorno pezzi unici per il mondo. Il 42,4% è artigianato. Usa primo mercato: acquisti per 387 milioni, 289, otto dal Medio Oriente. Col conflitto in I ... ilgiorno.it Case in vendita a un euro sulle Piccole Dolomiti - facebook.com facebook Sognare forte forte serve Da piccola ho sempre avuto la passione di piccole cose dimenticate dagli altri. Oggi le recupero dai libri che salvo e stanno diventando un progetto. Non solo. Domani mattina sarò su @TV2000it @dibuonmattino per mostrare que x.com