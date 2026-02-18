TenderLAB fa tappa a Catania | imprese siciliane in campo per le gare d’appalto internazionali

TenderLAB ha portato a Catania 46 imprese siciliane, coinvolgendole nelle gare d’appalto internazionali. La tappa locale si è svolta presso il centro congressi, dove le aziende hanno partecipato a workshop e sessioni di orientamento. L’obiettivo è aumentare le possibilità di vincere bandi esteri, offrendo strumenti pratici e aggiornamenti sui requisiti internazionali. Il progetto, finanziato dal ministero degli Esteri, mira a rafforzare la presenza delle PMI siciliane sui mercati globali. La partecipazione dimostra l’interesse delle aziende a espandersi oltre i confini nazionali.

Quarantasei imprese siciliane hanno preso parte alla tappa catanese di TenderLAB - In Gara con noi, il percorso formativo finanziato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e organizzato dall'Agenzia ICE per aiutare le Pmi italiane a competere nei bandi d'appalto internazionali. Per due giornate, nella sede di Confindustria Catania, i partecipanti hanno seguito sessioni di coaching e approfondimento su procedure, strumenti e strategie di accesso ai mercati multilaterali. I settori protagonisti - dall'ingegneria all'architettura, fino alla consulenza tecnico-economica - rappresentano comparti ad alto valore aggiunto, con oltre 11 miliardi di dollari di progetti finanziati nel 2025 dai principali donatori internazionali.