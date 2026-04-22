Le piante sono state recentemente oggetto di studi che ne mettono in discussione la classificazione come forme inferiori di vita, evidenziando caratteristiche che sfidano le definizioni tradizionali di intelligenza. Nel frattempo, un esercito straniero ha adottato uno slogan di reclutamento ispirato a un pensatore antico, sottolineando l'importanza di raggiungere il massimo delle proprie capacità. Entrambe le situazioni mostrano come il concetto di potenzialità e intelligenza si evolva in ambiti diversi.

L’esercito americano ha imparato qualcosa da Aristotele. Lo slogan di reclutamento che ha scelto alla fine del secolo scorso, “ Be all you can be! ”, è un’eco inquietante dell’antico desiderio di realizzare al massimo le proprie potenzialità nascoste. Naturalmente, le capacità apprezzate dai reclutatori non sono certo quelle che Aristotele aveva in serbo per gli esseri umani. Per il filosofo greco, la potenzialità più alta e più propria che abbiamo è quella del pensiero razionale aiutato dal principio di non contraddizione. Questa attività teorica è talmente elevata da riuscire a sbirciare dietro la cortina del regno divino ( theoria è, letteralmente, contemplazione della divinità).🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le piante non sono forme inferiori, e sfidano la definizione stessa di intelligenza

Le piante non sono coscienti. Facciamocene una ragione | Marco Ferrari - La Scienza sul Divano

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