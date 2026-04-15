Verso una intelligenza ibrida | umani AI e nuove forme cognitive

Gli antropologi spesso usano la metafora della caccia per spiegare la distinzione tra intelligenza personale e quella condivisa. Oggi si parla di un’evoluzione che combina capacità umane, intelligenza artificiale e nuove forme di pensiero. Questa convergenza sta portando a modelli ibridi che integrano competenze tradizionali con tecnologie avanzate, aprendo nuove prospettive nel modo di pensare e di lavorare.

C'è una vecchia storia di caccia che gli antropologi raccontano quando vogliono spiegare la differenza tra intelligenza individuale e intelligenza collettiva. I Kua del Botswana, nei decenni in cui potevano ancora praticare la caccia tradizionale, non erano fisicamente superiori alle loro prede. Erano però capaci di qualcosa di unico: distribuire l'osservazione, combinare le percezioni di più individui e costruire una rappresentazione del territorio che nessuno di loro avrebbe potuto elaborare da solo. Cacciavano con un'intelligenza che non risiedeva in nessun cervello in particolare, ma nell'interazione tra cervelli diversi. Il dibattito contemporaneo sull'intelligenza artificiale, concentrato ossessivamente sulla domanda se la macchina sostituirà l'uomo, dimentica che questa domanda è mal posta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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