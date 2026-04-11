Volley femminile spettacolo tra Conegliano e Milano nella finale scudetto | Egonu ko

Nella prima partita della finale scudetto di volley femminile, Conegliano e Milano si sono affrontate in una sfida molto combattuta. La gara si è conclusa al tie-break, con Conegliano che ha prevalso su Milano. Durante l'incontro, l’atleta Egonu ha subito una sconfitta, ma la serie non è ancora decisa. La partita è stata caratterizzata da grande equilibrio e tensione tra le due squadre.

Conegliano e Milano sono arrivate punto a punto nella gara 1 della finale scudetto: Egonu esce sconfitta, ma è ancora lunga Non è stato semplice, ma Conegliano ha portato a casa una gara 1 tiratissima al tie-break e dopo una prova in cui forse Milano avrebbe meritato anche qualcosa in più. Ma, si sa, nella pallavolo alla fine vince solo una squadra e stasera le ragazze di Conegliano hanno mostrato più esperienza e qualità nella gestione degli snodi decisivi. Il risultato è chiarissimo: le campionesse d’Europa hanno vinto per 3-2 (25-20; 25-27; 20-25; 27-25; 15-13) nella prima sfida della finale scudetto di volley femminile. Eppure Milano ci ha creduto davvero: è andata su per 1-0 e poi per 2-1, è stata anche sopra per 5-8 nel tie-break.🔗 Leggi su Sportface.it Conegliano-Milano, finale scudetto volley femminile: quando si gioca, calendario, orari, tvConegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile: le Pantere andranno a caccia dell’ottavo tricolore consecutivo e del... Leggi anche: LIVE Conegliano-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: comincia una super finale scudetto!