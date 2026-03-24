Le squadre di volley femminile si affrontano nel match tra Conegliano e Novara, concluso con un punteggio di 3-1 a favore di Conegliano. La partita si inserisce nel torneo di Serie A1 della stagione 2026. Contestualmente, è possibile seguire la diretta di un'altra gara tra Las Palmas e Perugia, prevista dalle 20.00 alle 22.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 22.40 Conegliano aspetta di conoscere la sua avversaria nei prossimi giorni anche se, in verità, potrebbe avere una risposta già domani. Infatti, in caso di vittoria di Milano contro Scandicci nel match di domani alle 20.30, sarà la Numia Vero Volley a raggiungere l’Imoco all’atto finale di un campionato bellissimo. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buona continuazione di serata a tutti! 22.37 Poco da dire su Conegliano, che ha meritato la vittoria e l’ottava finale di fila in Serie A1, la decima in totale della sua storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere conquistano l’ottava finale di fila!

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