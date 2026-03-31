Dopo sole tre gare disputate, il campionato di Formula 1 entrerà in una pausa di un mese. La Ferrari ha annunciato due giornate di test al circuito del Mugello, seguite da un filming day a Monza dedicato alla prova dell’ala aerodinamica chiamata Macarena. La squadra utilizzerà queste sessioni per valutare le configurazioni prima delle prossime gare in calendario.

Dopo appena tre gare, il Mondiale di Formula 1 vivrà una lunga pausa di un mese. A causa delle tensioni in Medio Oriente, infatti, i gran premi di Bahrain ed Arabia Saudita, previsti rispettivamente il 12 ed il 19 aprile, sono stati cancellati e dunque si tornerà in pista solamente ad inizio maggio per il GP di Miami. Per non rimanere completamente ferma, la Ferrari ha deciso di programma una due giorni di test da domani sulla pista del Mugello. Non ci saranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton al volante della Rossa, ma si alterneranno i piloti di riserva Arthur Leclerc, Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco. I tre gireranno con la SF-25, la macchina dello scorso anno, visto che sono appunto dei test privati con macchine precedenti a quelle attualmente in gara nel campionato di F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la Ferrari programma due giorni di test al Mugello. Poi a Monza il filming day con l’ala Macarena

Articoli correlati

Leggi anche: F1, la Ferrari vuole continuare a spingere e fissa un importante filming day a Monza

Vasseur spiega perché Ferrari ha bocciato l’ala Macarena nel GP Cina F1: era un test estremoLa scuderia di Maranello ha preferito una scelta conservativa dopo le deduzioni tratte a margine dei test effettuati a Shanghai per i rischi...

Una raccolta di contenuti su Ferrari programma

Temi più discussi: Orari TV GP Giappone 2026: diretta su Sky e NOW, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1, GP Giappone 2026: programma, orari, tv, streaming; F1 in Giappone, domenica alle 7. E occhio al ritorno dell'ora legale!; Formula 1 oggi, prove libere e qualifiche Gp Giappone. Orari e dove vederle tv.

F1 | La Ferrari ottiene l’ADUO: ecco quando sarà introdotto il nuovo motoreLa Ferrari ha ottenuto il via libera per l'uso dell'ADUO: ecco quando verrà introdotto il motore per cercare di lottare per il mondiale ... f1ingenerale.com

F1 | Un mese per raggiungere Mercedes: Ferrari spiega come sfrutterà la pausa di aprileFerrari ha spiegato come cambierà il programma di lavoro dopo la decisione di FIA e F1 di annullare gli appuntamenti in Medio Oriente ... f1ingenerale.com

Svelato il programma di test della Ferrari Ecco quando sarà in pista x.com

Grande successo per la Family Run, antipasto della Mezza Maratona d'Italia - Memorial Enzo Ferrari in programma domani da Maranello a Modena facebook