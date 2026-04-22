Le mie mucche non hanno un attimo di respiro Sono accerchiate per selfie abbracci e yoga | è uno sfinimento sono costretto ad imbruttirle | lo sfogo del contadino è virale

Un allevatore nel Derbyshire si è rivolto ai social media per denunciare la pressione esercitata da visitatori e influencer sulle sue mucche, che vengono spesso circondate per selfie, abbracci e sessioni di yoga. La situazione ha portato l’uomo a commentare come le mucche siano ormai esauste e, in risposta a questa situazione, ha deciso di intervenire geneticamente sul bestiame per scoraggiare le visite. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e diviso i commentatori online.

La smania per il contenuto virale ha trasformato una remota collina del Derbyshire, nel Regno Unito, in un set a cielo aperto, costringendo un allevatore a prendere una decisione tanto drastica quanto surreale: imbruttire geneticamente il proprio bestiame per tenere lontani gli influencer. La notizia, riportata originariamente dal Telegraph e ripresa dalla BBC, ha come protagonista Alex Birch, un agricoltore di 39 anni esasperato dall’assalto dei turisti alla sua tenuta di Baslow Edge, nel Parco Nazionale del Peak District. L’oggetto del desiderio dei visitatori sono le sue sedici mucche di razza Highland, bovini scozzesi resi celebri e...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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