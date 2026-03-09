Un passeggero ha condiviso su social media di aver dovuto acquistare un secondo biglietto prima di salire su un aereo, a causa del suo peso. La sua testimonianza descrive l’esperienza come un colpo basso e ha generato molta attenzione online. A gennaio, Southwest Airlines ha rivisto le sue regole riguardanti i passeggeri di grandi dimensioni, modificando le procedure di prenotazione per questa categoria.

A gennaio di quest’anno, Southwest Airlines ha aggiornato la sua politica “Customer of Size”, modificando le modalità di prenotazione dei voli per alcuni passeggeri. Stando alle linee guida, i viaggiatori che potrebbero non rientrare in un singolo posto sono ora tenuti ad acquistare “proattivamente” un posto aggiuntivo. La politica, come riporta People, stabilisce inoltre che la compagnia aerea può decidere, “a sua esclusiva discrezione”, quando sia necessario un secondo posto per motivi di sicurezza, senza specificare misure o criteri specifici, a parte la possibile invasione dei posti adiacenti. Le reazioni dei passeggeri. Da quando questa modifica è entrata in vigore, diversi passeggeri hanno riferito le proprie esperienze sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima di salire sull’aereo mi hanno fatto comprare un secondo biglietto a causa del mio peso. È stato come ricevere uno schiaffo in faccia”: lo sfogo è virale

