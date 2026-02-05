Britney Spears lo sfogo contro la famiglia | Sono fortunata ad essere ancora viva per come mi hanno trattata ho paura di loro

Britney Spears ha deciso di parlare ancora una volta della sua famiglia. In un lungo sfogo, la cantante ha detto di essere fortunata a essere ancora viva, considerando come è stata trattata nel passato. Ha ammesso di aver paura di loro e ha sottolineato che il legame di sangue non garantisce sempre affetto e protezione come molti pensano.

Un legame di sangue non necessariamente comporta amore, affetto, protezione, come di solito ci si aspetta. La famiglia spesso è complicata, come le persone che la compongono, e a volte può addirittura far paura. Come nel caso di Britney Spears, che ha affidato ai suoi social un lungo sfogo contro la sua famiglia: «Per come mi hanno trattata - scrive - sono fortunata a essere ancora viva». Non è la prima volta che la cantante si esprime in questi termini nei confronti del padre Jamie, 73, della mamma Lynne, 70, e dell sorella Jamie Lynn, 34. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears) «Si sbagliavano» In un post che mescola dolore profondo e quotidiana resilienza, la popstar ha riflettuto sul bisogno umano di vicinanza, sottolineando quanto sia stato sbagliato il comportamento di chi, tra le sue mura domestiche, ha scelto l'isolamento come forma di controllo: «Quelli della tua famiglia che hanno detto che aiutarti significasse isolarti. 🔗 Leggi su Leggo.it

