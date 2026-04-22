Le Mans Manfredi sfida il guasto e sfiora il podio nella Superstock

A Le Mans, durante la 24 Ore al Circuito Bugatti, Kevin Manfredi ha affrontato numerosi problemi tecnici alla sua moto. Nonostante i guasti, il pilota ha continuato a correre, riuscendo a portare avanti la sua gara e ad avvicinarsi al podio nella categoria Superstock. La sua prestazione si è distinta per la determinazione mostrata nel tentativo di superare le difficoltà lungo la pista.

Kevin Manfredi ha trasformato una corsa segnata da imprevisti tecnici in un’epopea di pura resilienza al Circuito Bugatti, dove la 49ª edizione della 24 Ore di Le Mans ha il pilota spezzino lottare per ogni singolo metro di asfalto. Nonostante un guasto meccanico alla pompa della benzina che lo aveva costretto a una manovra disperata, il talento del giovane atleta lo ha portato a chiudere a soli due giri dal podio nella categoria Superstock. La sfida nel cuore della Francia è stata un susseguirsi di picchi di adrenalina e momenti di estrema difficoltà fisica. Manfredi, alla guida della Honda CBR1000 numero 41 del team Rac41 Dafy Kaedear Honda, ha dimostrato una velocità superiore sin dalle prime fasi della competizione, ottenendo un secondo e un terzo posto nelle sessioni di qualifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Le Mans, Manfredi sfida il guasto e sfiora il podio nella Superstock Notizie correlate Biathlon, Martina Trabucchi sfiora il podio nella sprint agli EuropeiProseguono gli Europei Open 2026 di biathlon, validi per l’IBU Cup 2025-2026, in corso di svolgimento nella località norvegese di Sjusjøen: nelle... Biathlon, nella sprint dell’IBU Cup a Sjusjoen sfiora il podio Christoph PircherNella 10 km sprint maschile andata in scena a Sjusjoen, in Norvegia, sede di tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, sfiora il podio Christoph...