Biathlon nella sprint dell’IBU Cup a Sjusjoen sfiora il podio Christoph Pircher

A Sjusjoen, in Norvegia, Christoph Pircher si avvicina al podio nella sprint dell’IBU Cup. Il biathlon italiano ha visto il suo rappresentante conquistare un piazzamento importante, arrivando quinto nella gara vinta dal francese Gaetan Paturel. Pircher ha dato tutto sulla neve, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di un risultato che lascia ben sperare per le prossime gare.

Nella 10 km sprint maschile andata in scena a Sjusjoen, in Norvegia, sede di tappa dell' IBU Cup 2025-2026 di biathlon, sfiora il podio Christoph Pircher, il quale si classifica quinto nella gara vinta dal francese Gaetan Paturel. Il successo va al transalpino Gaetan Paturel, il quale si impone nonostante un errore in piedi, con il crono di 24'09?3, davanti al tedesco Franz Schaser, secondo con 1010 al tiro, a 6?3, ed al norvegese Martin Nevland, anch'egli senza bersagli mancati, terzo a 26?3. Christoph Pircher commette un errore nel poligono in piedi e termina quinto a 41?4, ma vanno a punti anche Didier Bionaz, ventesimo a 1'20? con 3 errori, Davide Compagnoni, 32°, Marco Barale, 35°, e Daniele Cappellari, 39°, infine prenderà parte alla pursuit anche Felix Ratschiller, 56°.

