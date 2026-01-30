Biathlon Martina Trabucchi sfiora il podio nella sprint agli Europei

Martina Trabucchi sfiora il podio nella sprint agli Europei di biathlon a Sjusjøen. La giovane italiana arriva quinta, dimostrando ancora una volta di essere tra le atlete più in forma. La gara si è svolta oggi con tanti tifosi che hanno seguito ogni tiro e ogni passo, ma la medaglia sfugge di un soffio.

Proseguono gli Europei Open 2026 di biathlon, validi per l’ IBU Cup 2025-2026, in corso di svolgimento nella località norvegese di Sjusjøen: nelle sprint odierne arriva il quinto posto di Martina Trabucchi tra le donne, mentre Didier Bionaz chiude 23° tra gli uomini. Nella 7.5 km sprint femminile poker francese con Gilonne Guigonnat prima, con 1010 al poligono, in 21’50?1, davanti alle connazionali Celia Henaff, seconda senza errori, a 14?1, Sophie Chauveau, terza con un bersaglio mancato, a 16?0, ed Amandine Mengin, quarta con 1010 al tiro, a 32?9. Trova lo zero al poligono anche Martina Trabucchi, quinta a 37?2, mentre Samuela Comola è dodicesima con un errore in piedi, a 1’18?4, davanti a Linda Zingerle, tredicesima con due bersagli mancati, a 1’22?2. 🔗 Leggi su Oasport.it

