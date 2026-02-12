Nel novarese gli oli esausti delle cucine di Chef Express e Roadhouse diventano biocarburante

A Novara, le cucine di Chef Express e Roadhouse producono più di quattro tonnellate di olio esausto all’anno. Invece di finire nello smaltimento, questi oli vengono trasformati in biocarburante. La svolta arriva grazie a una collaborazione tra Gruppo Hera e Chef Express, che ha permesso di avviare questo processo di riciclo nel 2025. Ora, un rifiuto comune come l’olio usato può diventare una risorsa per alimentare i mezzi di trasporto, riducendo l’impatto ambientale.

L'attività di raccolta ha interessato nello specifico 5 ristoranti: lo Chef Express presso l'area di servizio A4 Novara Ponte e i Roadhouse di Bellinzago Novarese, Borgomanero, Castelletto Sopra Ticino e Vicolungo. Il biocarburante prodotto ha consentito una mancata emissione, lungo l'intera filiera, di 334 tonnellate equivalenti di CO2 rispetto alla medesima produzione da fonti fossili: un contributo alla qualità dell'aria pari a circa 3.346 alberi a medio fusto. Complessivamente, dal 2022, anno di partenza del progetto, sono state valorizzate ben 485 tonnellate di oli. Il processo inizia con separazione e stoccaggio degli oli di scarto nelle cucine di ogni ristorante da parte di personale appositamente formato da Chef Express.

