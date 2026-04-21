Criminalità nei porti il rapporto di Libera | Campania terza per reati

L’associazione Libera ha presentato oggi a Firenze la terza edizione del rapporto "Diario di Bordo" dedicato ai porti e alle infiltrazioni della criminalità negli stessi. Il dossier ha confermato la centralità degli scali marittimi nelle strategie delle organizzazioni criminali.I numeri della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Campania, 21,5 miliardi bruciati nel gioco d'azzardo: il rapporto di LiberaNel 2025 il volume di denaro destinato al gioco d'azzardo in Campania ha superato i 21,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,7% sul 2024.

Varese, allarme criminalità: impennata di reati e minori coinvoltiIl bilancio della Questura di Varese per l’anno 2025, presentato durante le celebrazioni per il 174esimo anniversario della Polizia di Stato presso...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La Calabria e Gioia Tauro snodo centrale per i traffici criminali: Libera presenta il suo Diario di Bordo; ‘Ndrangheta, infiltrazione nei porti. Gioia Tauro costantemente monitorato; Mafie italiane: proiezione estera e connessioni con i narcos, il caso foggiano; Gli Stati Uniti impongono il blocco navale nei porti iraniani. Ghalibaf: Dite addio alla benzina a 4-5 dollari a gallone.

Mafie nei porti: Campania terza regione d’Italia per casi di criminalità, ecco il dossier di LiberaRapporto Libera Diario di Bordo: Campania maglia nera con 49 casi. Napoli e Salerno nel mirino dei clan. I dati shock su narcotraffico e rifiuti ... infocilento.it

Rapporto Libera, nel 2025 casi criminalità nei porti in aumento del 14%I porti confermano la loro centralità nello scenario criminale italiano: nel 2025 si sono registrati 131 casi di criminalità con un incremento del 14% rispetto al 2024 e con il coinvolgimento di 38 ar ... ansa.it

MONTEPAONE, BENE CONFISCATO DIVENTA CENTRO PER DISABILITÀ E LAVORO Dalla criminalità al welfare: progetto da 600 mila euro per un centro diurno inclusivo finanziato con fondi europei in Calabria https://www.calabriainchieste.it/2026/04/20/m facebook

"Infine, i nostri tre paesi rafforzano la loro cooperazione contro la criminalità organizzata e il traffico di droga, con un impegno comune in vista della riunione della Coalizione ministeriale a Parigi con @NunezLaurent & @GDarmanin" 5/5 x.com