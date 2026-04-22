Le indagini sulla morte di un bambino rimasto incastrato in una piscina vicino a Latina si concentrano sulla mancanza di una griglia che copre il bocchettone. Dato che una situazione analoga si era verificata dieci giorni fa, gli inquirenti stanno verificando se ci siano collegamenti tra i due episodi. La polizia sta ascoltando testimoni e analizzando i rilievi sul luogo per ricostruire le circostanze dell’incidente.

La procura di Cassino, nel Lazio, ha avviato un’indagine contro quattro persone per la morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, un bambino di sette anni che sabato è annegato in una piscina termale vicino a Latina. L’ipotesi più plausibile è che il bambino sia stato risucchiato dal bocchettone di aspirazione della piscina, che era privo della griglia di protezione. Nei prossimi giorni è prevista l’autopsia sul corpo del bambino. È il secondo caso simile in dieci giorni: a metà aprile il dodicenne Matteo Brandimarti era morto annegato in una piscina a idromassaggio di un albergo di Pennabilli, vicino a Rimini, dopo essere stato risucchiato dal sistema di aspirazione.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le indagini sulla morte del bambino rimasto incastrato in una piscina, vicino a Latina

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