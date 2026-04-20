La morte del bambino nella piscina a Latina | Il bocchettone non aveva la grata di sicurezza

Un bambino è morto annegato nella piscina di un centro termale a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Durante i controlli, è stato rilevato che il bocchettone della piscina non era dotato della grata di sicurezza. La procura ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino. Le autorità stanno verificando se ci siano responsabilità legate alla mancanza delle misure di sicurezza.

Nel bocchettone della piscina del centro termale Vescine a Suio Terme, frazione di Castelforte in provincia di Latina dove un bambino è annegato non c’erano le grate di sicurezza. A dirlo sono i genitori di Gabriele Petrucci, 7 anni, morto affogato sabato scorso el giorno del suo compleanno. E c’è anche un precedente: due anni e mezzo fa un altro bambino aveva perso la vita in una situazione simile. «La morte del piccolo Gabriele è in maniera esclusiva attribuibile all’incuria della gestione della piscina e ad un sistema salvavita obsoleto e fuori legge. Non mi esprimo sulla competenza del personale di sorveglianza, che rappresenta un aspetto minore rispetto a una tragedia che andava evitata», commenta Francesco Lauri, avvocato della famiglia.🔗 Leggi su Open.online

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