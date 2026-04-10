Un ragazzo di 12 anni, originario della provincia di Ascoli Piceno, è deceduto dopo quattro giorni di ricovero in terapia intensiva presso l’ospedale di Rimini. Il giovane era rimasto incastrato in una piscina idromassaggio domenica scorsa, dopo essere stato risucchiato da un bocchettone. Le condizioni di salute si sono aggravate nel corso dei giorni, portando alla dichiarazione di morte cerebrale.

RIMINI Si è interrotta dopo quattro giorni di agonia la battaglia per la vita combattuta da un 12enne ascolano nella terapia intensiva dell’ospedale Infermi di Rimini, dove era ricoverato in condizioni disperate da Pasqua dopo essere stato risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio. Ieri pomeriggio, i medici del nosocomio hanno infatti dichiarato la morte cerebrale per il piccolo originario di San Benedetto del Tronto, avviando così gli accertamenti di rito che si sono conclusi in tarda serata e dopo i quali sarà dichiarato il decesso. Il piccolo era rimasto incastrato con una gamba nel bocchettone della vasca mentre si trovava nella spa di un hotel a Pennabilli, in provincia di Rimini, dove era alloggiato con i genitori e gli zii per trascorrervi le vacanze di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimasto incastrato nella piscina. Morte cerebrale per il dodicenne

Tragedia in hotel a Rimini: morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nella vasca idromassaggioLa tragedia a Pennabilli: dichiarata la morte cerebrale Si sono spente le speranze per il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto,...

Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a...

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Dichiarata la morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina a RiminiÈ stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 12 anni rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel termale a Pennabilli ... fanpage.it

Il 12enne era rimasto incastrato sott'acqua diversi secondi o minuti - facebook.com facebook

Rimini, morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nell'idromassaggio dell’hotel x.com