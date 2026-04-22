Le immagini dell' alba e del tramonto su Abbadia conquistano tutti

Un concorso fotografico ha coinvolto la comunità di Abbadia, con 39 immagini che ritraggono l'alba e il tramonto sulla località. L'iniziativa è stata promossa e gestita dai giovani del Consiglio comunale, in collaborazione con il Comune. Le fotografie hanno catturato vari momenti della giornata, mettendo in mostra i paesaggi e i colori che caratterizzano il territorio. La partecipazione ha visto un buon riscontro tra i residenti e gli appassionati di fotografia.

Abbadia conquistata dal concorso fotografico proposto e curato dai suoi giovani. Sono stati 39 gli scatti in gara al concorso "Abbadia all'alba e al tramonto" organizzato dal Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con il Comun.Le premiazioni si sono svolte nella serata di martedì in.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le foto dell'alba e del tramonto su Abbadia conquistano tutti Tramonto di un’alba, le foto della quinta edizionePrato, 13 aprile 2026 – 5° Trail “Sul Sentiero Tramonto di un’Alba” Domenica 12 aprile, sulle colline di Prato, la frazione di Figline di Prato ha...