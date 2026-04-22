Le foto dell' alba e del tramonto su Abbadia conquistano tutti

Un concorso fotografico dedicato ai momenti di alba e tramonto ha attirato l’attenzione di molti. Organizzato dal Consiglio comunale dei ragazzi con il supporto del Comune, il contest ha visto la partecipazione di 39 scatti inviati da vari fotografi. Le immagini raffigurano i paesaggi di Abbadia e sono state esposte pubblicamente, attirando l’interesse di residenti e visitatori.

Abbadia conquistata dal concorso fotografico proposto e curato dai suoi giovani. Sono stati 39 gli scatti in gara al concorso "Abbadia all'alba e al tramonto" organizzato dal Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con il Comun.Le premiazioni si sono svolte nella serata di martedì in.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Tramonto di un’alba, le foto della quinta edizionePrato, 13 aprile 2026 – 5° Trail “Sul Sentiero Tramonto di un’Alba” Domenica 12 aprile, sulle colline di Prato, la frazione di Figline di Prato ha... Smartphone con questa nuova tecnologia evita di rovinare le foto del tramontolofic rappresenta una soluzione hardware che amplia la gamma dinamica dei sensori fotografici utilizzati negli smartphone.