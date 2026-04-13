Tramonto di un’alba le foto della quinta edizione

Domenica 12 aprile si è svolta a Prato la quinta edizione del trail “Sul Sentiero Tramonto di un’Alba”. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti che hanno affrontato il percorso attraverso i sentieri della zona, concludendo l’evento nel pomeriggio. La giornata si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori.

Prato, 13 aprile 2026 – 5° Trail “Sul Sentiero Tramonto di un’Alba” Domenica 12 aprile, sulle colline di Prato, la frazione di Figline di Prato ha ospitato la quinta edizione del trail “Sul Sentiero Tramonto di un’Alba”, appuntamento ormai consolidato nel panorama delle manifestazioni non competitive del territorio. Oltre 350 partecipanti hanno preso il via con partenza libera dalle 7.30, distribuendosi sui due tracciati di 11 e 19 chilometri, entrambi con partenza dal Circolo di Figline. https:www.lanazione.itpratosporttramonto-di-unalba-le-foto-del-trail-kf6nicaq Un flusso continuo di podisti e camminatori ha animato la mattinata, confermando il forte richiamo dell’evento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramonto di un’alba, le foto della quinta edizione Il tramonto della Terra dietro l’orizzonte lunare: le foto di Artemis II che sono già storiaDopo una Pasquetta decisamente fuori porta trascorsa dove nessun essere umano si era mai spinto prima d’ora (arrivando alla distanza record di oltre... Premio Architettura Toscana 2026: aperte le iscrizioni per la quinta edizione nel segno della coralità e della rigenerazioneSono aperte ufficialmente le iscrizioni per la quinta edizione del Premio Architettura Toscana (PAT) e si concluderanno il prossimo 9 maggio. This is the Demarcation Line