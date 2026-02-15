Lofic ha lanciato un nuovo accessorio che permette di scattare foto di tramonti senza rovinare i colori vividi. Questa tecnologia, inserita come componente hardware, migliora la gamma di luce catturabile dai sensori delle fotocamere degli smartphone. Grazie a questa novità, anche le scene più contrastate risultano più nitide e equilibrate.

lofic rappresenta una soluzione hardware che amplia la gamma dinamica dei sensori fotografici utilizzati negli smartphone. questa tecnologia, ancora riservata a pochi modelli di fascia alta, si concentra sulla gestione della luce a livello di elemento sensore, offrendo una possibilità concreta di catturare dettagli sia nelle luci brillanti sia nelle ombre profonde in un’unica esposizione. il presente testo sintetizza cosa sia lofic, come funziona e quali implicazioni comporta per foto e video, con un taglio orientato all’applicazione pratica e alla comprensione tecnica. lofic: definizione e funzionamento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Smartphone con questa nuova tecnologia evita di rovinare le foto del tramonto

Le lampade OLED rappresentano un’innovazione nell’ambito dell’illuminazione domestica, offrendo una luce uniforme e delicata.

Marco Rossi, 32 anni, ha deciso di smettere di controllare il telefono durante la cena con la sua fidanzata, dopo aver notato che spesso interrompeva le conversazioni per rispondere a notifiche e messaggi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.