Cecchino di Sarajevo piemontese un testimone | Gli piace sparare ora è vivo e in forze

Un uomo di settant’anni, sospettato di essere il cecchino di Sarajevo piemontese, è stato descritto da un testimone come qualcuno che si vantava della sua passione per il tiro e il possesso di armi. Il testimone ha riferito che l’uomo, ancora in buona forma fisica, ha espresso più volte il suo interesse per il mondo delle armi, mantenendo vivo il suo entusiasmo.

«Se ne vantava perché gli piace sparare. Ancora adesso gli piace. È un appassionato di armi ». A parlare è il primo testimone che ha avuto contatti diretti con il presunto cecchino piemontese, oggi settantenne. Secondo la sua testimonianza, riferisce il Fatto Quotidiano, negli anni Novanta l’uomo partiva dalla provincia del Piemonte per andare a Sarajevo, partecipando all’assedio come se fosse un safari umano. «Partiva da qui e mi diceva di andare a sparare. E se ne vantava, anche perché era un bravo tiratore. Ancora adesso gli piace sparare. È vivo ed è in forze», aggiunge la fonte. «Era appassionato di armi». L’uomo è noto nel suo paese come cacciatore, appassionato di armi e, secondo alcune voci, con gli occhi puntati sulle giovani donne dell’Est. 🔗 Leggi su Open.online

