Le confessioni di Hulk Hogan | Il divorzio mi ha distrutto Ero in bagno con una pistola in bocca

Un ex wrestler ha raccontato di aver attraversato momenti molto difficili dopo il divorzio, arrivando a confessare di aver tentato il suicidio con una pistola in bocca mentre si trovava in bagno. La sua testimonianza rivela un lato nascosto di fronte alle sfide personali, lontano dall’immagine pubblica di forza e invincibilità. La rivelazione è stata fatta in un’intervista, lasciando emergere le emozioni di un periodo complesso della sua vita.

Roma, 22 aprile 2026 – Dietro la maschera dell’eroe invincibile, si nascondeva una fragilità profonda. Hulk Hogan, icona assoluta del wrestling mondiale scomparso nel luglio dello scorso anno, ha raccontato di aver “toccato il fondo” dopo la fine del matrimonio con Linda Hogan. Scopriamo di più. Le confessioni nel documentario Netflix. Nel documentario Netflix ‘ Hulk Hogan: Real American’, registrato poco prima della sua morte a 71 anni, il campione (all’anagrafe Terry Bollea ) ripercorre uno dei momenti più bui della sua vita. Il divorzio, maturato a metà anni Duemila, lo travolge completamente. “Bevevo, prendevo pillole, ero finito in un tunnel”, racconta.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le confessioni di Hulk Hogan: “Il divorzio mi ha distrutto. Ero in bagno con una pistola in bocca” Hulk Hogan - Real American (Versione Italiana) Notizie correlate Netflix annuncia una docuserie su Hulk Hogan: ecco “Hulk Hogan: Real American” Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il trailer della docuserie “Hulk Hogan: Real American”, che debutterà nella piattaforma il 22 aprile. La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della mortePresentata in anteprima mondiale a Las Vegas alla presenza del figlio Nick la pellicola dedicata all'iconico wrestler. Contenuti utili per approfondire Le confessioni di Hulk Hogan: Il divorzio mi ha distrutto. Ero in bagno con una pistola in boccaNel documentario Netflix ‘Hulk Hogan: Real American’, registrato poco prima della sua morte a 71 anni, il campione (all’anagrafe Terry Bollea) ripercorre uno dei momenti più bui della sua vita. Il ... quotidiano.net La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della mortePresentata in anteprima mondiale a Las Vegas alla presenza del figlio Nick la pellicola dedicata all'iconico wrestler ... fanpage.it