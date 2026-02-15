Auto elettriche | calo globale a gennaio Cina e USA frenaono Europa in difficoltà case auto rivedono strategie
Le vendite di auto elettriche sono diminuite a gennaio, a causa di un rallentamento in Cina e negli Stati Uniti. In particolare, le immatricolazioni nel mercato cinese sono scese del 15%, mentre negli Stati Uniti il calo si aggira intorno al 10%. L’Europa, invece, fatica a recuperare terreno e registra numeri ancora più bassi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le case automobilistiche europee stanno rivedendo le loro strategie per affrontare questa fase di difficoltà.
Frenata a gennaio per le vendite di auto elettriche: Cina e USA rallentano, l’Europa fatica a tenere il passo. Le immatricolazioni globali di veicoli elettrici hanno subito un inatteso calo del 3% a gennaio 2026, segnando una battuta d’arresto per un settore che fino a poco tempo fa sembrava inarrestabile. Il rallentamento è dovuto principalmente alle difficoltà riscontrate in Cina e Nord America, mentre anche il mercato europeo mostra segnali di una crescita meno impetuosa. Questa situazione sta spingendo le case automobilistiche a rivedere le proprie strategie e a valutare possibili svalutazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Auto elettriche, la frenata mondiale. A gennaio immatricolazioni in calo del 3%
Le immatricolazioni mondiali di veicoli elettrici sono scese del 3% a gennaio, segnando un primo calo dopo mesi di crescita; la causa principale è l’introduzione di una tassa sull’acquisto e la riduzione dei sussidi statali in Cina, combinata con le nuove politiche della Casa Bianca, che si oppongono alle auto elettriche.
Cina-Ue, accordo sull’export delle auto elettriche: ecco quali sono i rischi per Europa e Italia
L’accordo tra Cina e UE sull’export di auto elettriche rappresenta un passo importante nel settore, dopo periodi di tensioni e contrasti commerciali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Auto elettriche, la frenata mondiale. A gennaio immatricolazioni in calo del 3%Pesano la stretta cinese sugli incentivi, il calo negli Stati Uniti e la guerra dei prezzi tra i costruttori asiatici. L’Europa cresce ma più lentamente ... ilfattoquotidiano.it
Auto a idrogeno: solo 16.000 vendute nel 2025 contro le 13,7 mln di auto elettricheLe auto a idrogeno restano marginali nel mercato globale: solo 16.011 immatricolazioni nel 2025, Cina e Corea del Sud guidano la classifica. auto.everyeye.it
Pedaggio di 1000€ alle auto elettriche nella ZTL di Roma. Giusto o sbagliato facebook
Auto elettriche, oggi troppo care per l'acquisto. Ecco i confronti con modelli del 2019 #Mattino5 x.com