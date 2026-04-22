Le Agrae Pontinae

Lunedì 27 aprile alle ore 21, il Teatro Hamlet, situato in via Alberto da Giussano 13, ospiterà una serata di stand-up comedy con due artiste. Le protagoniste dell’evento sono Annelise Del Morrone e Mary G, che si esibiranno sul palco per una performance dedicata a questo genere teatrale. L’evento è promosso dall’associazione Le Agrae Pontinae e si svolgerà nella sede del teatro.

Lunedì 27 aprile con inizio alle ore 21,00 il Teatro Hamlet, in via Alberto da Giussano 13, ospiterà una serata interamente dedicata alla stand-up comedy con due protagoniste d’eccezione: Annelise Del Morrone e Mary G.Due voci diverse ma complementari saliranno sul palco per offrire al pubblico.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vespa attacca, Infante risponde per le rime: “Noi le regole le conosciamo e le rispettiamo”La sfuriata di mercoledì sera in diretta a Porta a Porta di Bruno Vespa aveva un destinatario ben preciso: Milo Infante, che con il suo Ore 14 Sera... Leggi anche: Dove finiscono le medaglie vinte? Molti le mettono in cassaforte, ma c'è chi le infila... tra le calze Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le Agrae Pontinae: stand-up comedy irriverente; Roma, Le Agrae Pontinae stand Up al teatro Hamlet il 27 aprile; ROMA | Stand-up comedy al Teatro Hamlet: doppio show con le pontine Annelise Del Morrone e Mary G; Stand-up comedy al femminile | Annelise Del Morrone e Mary G al Teatro Hamlet. Giro dell’Agro Pontino Opes, doppio appuntamento chiave tra Roma e TerracinaIl Giro dell’Agro Pontino Opes entra in una fase decisiva con due tappe ravvicinate tra Roma e Frasso di Terracina, cruciali per la classifica generale ... latinaquotidiano.it Randonnée Agro Pontino: sport e memoria nel segno di Fabrizio Di SommaTorna la 3ª Randonnée dell’Agro Pontino, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia Latina; un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di ciclismo end ... radioluna.it LE AGRAE PONTINAE Lunedì 27 aprile con inizio alle ore 21,00 il Teatro Hamlet, x.com Una serata senza filtri, tra risate e verità scomode Al Teatro Hamlet di Roma arriva Le Agrae Pontinae, una stand up comedy tutta al femminile con: Annelise Del Morrone Mary G Due voci diverse, uno stesso obiettivo: dire ciò che spesso non si dice… - facebook.com facebook