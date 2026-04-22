Le Agrae Pontinae

Da romatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 aprile alle ore 21, il Teatro Hamlet, situato in via Alberto da Giussano 13, ospiterà una serata di stand-up comedy con due artiste. Le protagoniste dell’evento sono Annelise Del Morrone e Mary G, che si esibiranno sul palco per una performance dedicata a questo genere teatrale. L’evento è promosso dall’associazione Le Agrae Pontinae e si svolgerà nella sede del teatro.

Lunedì 27 aprile con inizio alle ore 21,00 il Teatro Hamlet, in via Alberto da Giussano 13, ospiterà una serata interamente dedicata alla stand-up comedy con due protagoniste d’eccezione: Annelise Del Morrone e Mary G.Due voci diverse ma complementari saliranno sul palco per offrire al pubblico.🔗 Leggi su Romatoday.it

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