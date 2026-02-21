Dove finiscono le medaglie vinte? Molti le mettono in cassaforte ma c' è chi le infila tra le calze

Molti atleti conservano le medaglie in cassaforte, ma alcuni trovano modi più insoliti per conservarle. Tomba ha una stanza speciale piena di trofei, mentre Compagnoni dimenticò alcune medaglie al bar. Anche Isolde Kostner ha scherzato infilando alcune tra le calze. Questi piccoli dettagli mostrano come i successi sportivi spesso si intreccino con ricordi personali e abitudini strane. Alla fine, le medaglie restano simboli di momenti unici.

Ho un sogno nel cassetto. Sì, ma già realizzato, nascosto tra le calze e quell’orrenda cintura regalata dallo zio a Natale. I Giochi olimpici mettono in testa strane domande e, tra queste, un quesito esistenziale: “Ma quelle medaglie bellissime, che fine fanno?”. I giornalisti del New York Times hanno fatto un po’ di ricerche tra gli atleti americani e hanno scoperto che molti le tengono nei cassetti della camera, in mezzo alla biancheria intima. Dopo un sondaggio tra gli italiani, confermiamo a metà. Sì, il cassetto conquista anche da noi ma molti azzurri le espongono in salotto, dove possono vederle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi, le pagelle: Shiffrin, rivincita e record, 9. Spagna da 0, come le medaglie vinte finoraMikaela Shiffrin conquista un punteggio di 9 nelle Olimpiadi, grazie alla sua rivincita e a un nuovo record.

Milano Cortina 2026, chi sono i piemontesi in gara: tutte le medaglie vinte alle Olimpiadi invernaliI piemontesi in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivati con l’obiettivo di portare a casa medaglie importanti.

