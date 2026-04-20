Il Napoli subisce una sconfitta casalinga contro la Lazio, che si impone con un risultato di 2-0. La partita si gioca allo stadio Maradona, dove la squadra ospite dimostra solidità e precisione, mentre i padroni di casa non riescono a reagire. Con questa vittoria, la Lazio si porta a casa tre punti preziosi, mentre il Napoli vede allontanarsi la possibilità di mantenere il primato in classifica.

Il Napoli nella sfida al Maradona inciampa e vede allontanarsi lo Scudetto: la Lazio vince 0-2 con una prestazione solida e concreta. Dopo sei minuti, Cancellieri approfitta dell’assist di Taylor e porta avanti i biancocelesti. Il Napoli prova a reagire, ma la squadra di Maurizio Sarri controlla il ritmo con ordine e carattere. Alla mezz’ora Noslin si guadagna un rigore che Zaccagni sbaglia facendosi ipnotizzare da Milinkovic Savic. Il primo tempo si chiude con il mormorio dei tifosi Partenopei, testimonianza di una serie di partite fallimentari. Nella ripresa la Lazio raddoppia: Tavares spinge sulla fascia, Cancellieri sbaglia a porta vuota ma posiziona il tap-in vincente di Basic al 57?.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Il Napoli crolla al Maradona: la Lazio trionfa 2-0

Il Napoli crolla in casa la Lazio vince 2 0 al Maradona

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