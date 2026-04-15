Bari trionfa nei trapianti | il cuore che batte al primo posto in Europa

Il Policlinico di Bari ha annunciato questa mattina i risultati del report 2025, che mostrano un miglioramento significativo nel settore dei trapianti. I dati evidenziano come la struttura si sia posizionata in prima posizione in Europa per il numero di interventi di trapianto cardiaco. La presentazione è avvenuta presso il padiglione Asclepios 3, con un focus sui progressi raggiunti dalla sanità pugliese in questo ambito.

Il Policlinico di Bari ha presentato questa mattina, presso il padiglione Asclepios 3, i dati relativi al report 2025 che sanciscono un salto di qualità senza precedenti per la sanità pugliese nel campo dei trapianti. Con un incremento del 32,7% rispetto all’anno precedente, la regione ha raggiunto la quota di 296 interventi totali, consolidando una posizione di leadership che guarda ormai all’intero continente europeo. Il primato del Centro Cuore e l’espansione della rete barese. I numeri che emergono dall’analisi dell’attività clinica descrivono una realtà in forte accelerazione, guidata soprattutto dalle prestazioni del reparto dedicato al cuore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari trionfa nei trapianti: il cuore che batte al primo posto in Europa Notizie correlate Il bimbo con il cuore danneggiato è al primo posto della lista dei trapianti. Il ministero: «Cerchiamo donatori anche all’estero»Il bimbo a cui è stato impiantato un cuore danneggiato – attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli – è «al primo... Leggi anche: "Il bimbo è il primo della lista trapianti". Si cerca un cuore in Italia e in Europa Contenuti di approfondimento Trapianti: la Puglia cresce del +32,7% nel 2025. Il Policlinico di Bari guida l’Europa nei trapianti di cuoreCrescono anche gli altri programmi trapiantologici. I trapianti di rene passano da 89 a 120, con 23 interventi effettuati al Centro trapianti di Foggia, riattivato nel corso dell’ultimo anno, e 25 da ... giornaledipuglia.com Record trapianti in Puglia: 296 interventi in un anno. Il Policlinico di Bari primo in Europa per il cuoreNel 2025 balzo record nella regione che vede aumentare i trapianti d'organo del 32,7%. Nell'ospedale barese i tempi d'attesa sono più bassi della media nazionale. Decaro: La donazione è l'atto d'amor ... baritoday.it