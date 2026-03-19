Il presidente della Lazio ha annunciato un premio speciale per la squadra in caso di vittoria della Coppa Italia. La decisione riguarda direttamente i giocatori e si lega alla possibilità di ottenere un riconoscimento economico in caso di successo nel torneo. La questione del futuro di Sarri rimane aperta, con alcuni elementi che continuano a essere discussi senza conferme ufficiali.

Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio Calciomercato Torino, l’ultima idea per la porta è Livakovic: il prezzo per il titolare della Croazia è abbordabile! Deciso il futuro di Paleari Minotti si racconta: «Dissi no a Inter e Juve, ricordo l’incontro con Papa Wojtyla». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, Lotito fa un regalo alla squadra? Il premio in caso di vittoria della Coppa Italia. Per il futuro di Sarri c’è una convinzione

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19 MARZO GIUSEPPE BRIZI Giuseppe Brizi era nato a Macerata il 19 marzo 1942. Pino arrivò a Firenze, acquistato dalla Maceratese insieme a Prenna, alla vigilia della finale di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina contro la Lazio nel giugno 1961. La Fiorentina - facebook.com facebook

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