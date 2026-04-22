I tifosi della Lazio hanno riempito le strade di Formello e Fiumicino per sostenere la squadra prima della partita di Coppa Italia. Alla vigilia del match, sono stati numerosi con cori, sciarpe e bandiere, creando un'atmosfera di grande calore. La presenza dei supporter si è fatta sentire forte e chiara, accompagnando la squadra in un momento importante della stagione.

La gara più importante della stagione. E, al solito, i tifosi laziali hanno risposto presente: squadra scortata dal suo popolo alla vigilia del match di Coppa Italia, cori a non finire, sciarpe e bandiere al vento. Ritrovo alle 10 a Formello, adulti e bambini sugli spalti per ammirare i loro beniamini alle prese con l'ultimo allenamento prima della partenza per Bergamo (per mezz'ora aperto al pubblico); circa 1000 i presenti al Fersini (previsti 1200 stando alle prenotazioni delle prevendite). Sarri il primo a scendere in campo, al suo fianco Zaccagni e al seguito tutta la squadra. Neanche il tempo di farsi vedere che il tecnico è stato omaggiato con diversi cori, a cui ha risposto con gli applausi; poi cori anche per il capitano e per Pedro, l'uomo delle sfide più importanti, basta vedere il suo palmarès.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, l'abbraccio dei tifosi a Formello e Fiumicino

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