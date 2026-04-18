La squadra si è allenata a Napoli in vista della trasferta di Bergamo di mercoledì, dove si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Lazio ha anche accolto i tifosi a Formello, in un momento di preparazione per le ultime partite della stagione. La partita contro l’Atalanta rappresenta l’ultima chance per i biancocelesti di cambiare il corso di una stagione finora deludente.

La Lazio a Napoli per onorare il campionato e preparare nel modo migliore la trasferta di Bergamo di mercoledì prossimo, la semifinale di ritorno di Coppa Italia che rappresenta l'ultima possibilità dei biancocelesti di trasformare in positiva una stagione calcistica finora anonima. Sarri torna da ex al Maradona dove quella squadra riuscì a fornire una delle interpretazioni migliori del suo calcio con quel Napoli griffato da Jorginho, Hamsik, Mertens e Insigne. I tifosi azzurri fanno gli scongiuri anche perché i biancocelesti, allora di Baroni sono stati gli ultimi a violare il vecchio San Paolo, l'anno scorso, grazie a una perla di Isaksen in contropiede: da dicembre 2024, solo vittorie e pareggi in casa per la creatura di Conte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Lazio riaccoglie i tifosi a Formello

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