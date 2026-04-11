Ronaldo travolto dall’abbraccio dei tifosi | scena incredibile in campo

Durante la partita tra Al-Nassr e Al-Akhdoud, i tifosi della squadra di casa hanno accolto Cristiano Ronaldo con un abbraccio collettivo, creando una scena di grande emozione. I supporter hanno dimostrato il loro affetto in modo spontaneo, riempiendo il campo di cori e applausi. L’episodio si è verificato nel corso dell’incontro, suscitando l’interesse dei presenti e dei media presenti allo stadio.

Durante l’incontro tra Al-Nassr e Al-Akhdoud, i sostenitori della squadra di casa hanno riservato un omaggio spontaneo a Cristiano Ronaldo, trasformando il campo di gioco in un palcoscenico di rispetto sportivo. Il gesto, nato da un’iniziativa improvvisa dei tifosi, ha lo sventolio di un enorme striscione con il ritratto del calciatore accompagnato dalla scritta Legend, mentre l’intero pubblico scagliava applausi all’unisono. Un momento di rara armonia sul rettangolo verde. L’intensità dell’atmosfera è stata tale da spingere persino i direttori di gara a sospendere brevemente il regolare svolgimento della sfida, permettendo alla manifestazione d’affetto di essere pienamente percepita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ronaldo travolto dall’abbraccio dei tifosi: scena incredibile in campo Cristiano Ronaldo zoppica vistosamente scendendo dall’autobus, eppure in campo continua a segnareCristiano Ronaldo contro le leggi del tempo, ha segnato il suo 17esimo gol per l’Al Nassr nella vittoria per 3-0 sull’Al Kholooda venerdì, aprendo le... Dov'è Cristiano Ronaldo? La protesta dei tifosi dell'Al NassrBandiere con il volto di CR7 e cartelli alzati a tempo con il suo numero di maglia: i tifosi dell'Al Nassr protestano così per l'assenza dell'icona...