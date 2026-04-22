Lazio investe 50mila euro | nuovi fondi per scuole e librerie

La Regione Lazio ha approvato un piano con un finanziamento di 50mila euro destinato a iniziative legate alla promozione della lettura. Le risorse saranno utilizzate per sostenere le scuole e le librerie di quartiere, con l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa e rafforzare il commercio locale. La misura mira anche a ridurre le lacune nel settore dell’istruzione e della cultura.

La Regione Lazio ha varato un piano strategico che destina 50mila euro alla promozione della lettura, puntando a colmare le lacune educative e a rilanciare il tessuto commerciale locale attraverso il sostegno alle librerie di quartiere. L’iniziativa mira a sostenere i gruppi di lettura e a finanziare percorsi formativi che coinvolgano direttamente studenti e docenti, con un specifico sulle zone più vulnerabili del territorio regionale e della Capitale. Un investimento tra pedagogia e microeconomia territoriale. L’obiettivo della misura non si limita alla semplice distribuzione di volumi, ma punta a costruire un sistema integrato capace di generare impatto sociale ed economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio investe 50mila euro: nuovi fondi per scuole e librerie Notizie correlate Leggi anche: Per scuole e viabilità il Comune investe 400 mila euro anche grazie ai fondi Pnrr Oristano investe: nuovi fondi per strade, giovani e ambienteIl Consiglio della Provincia di Oristano ha approvato all’unanimità l’intero ordine del giorno dell’ultima seduta tenutasi giovedì scorso,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Voucher sport, al via le domande: attività gratuite per ragazzi dai 6 ai 18 anni; Al Via il voucher sport della Regione Lazio: 500 Euro per i Giovani. Domande aperte fino al 13 maggio. Voucher sport, al via le domande: attività gratuite per ragazzi dai 6 ai 18 anniDa oggi, lunedì 13 aprile, fino al prossimo 13 maggio, tutti i residenti del Lazio, dai 6 ai 18 anni, le cui famiglie hanno un Isee che non supera i 50mila euro, potranno presentare domanda per riceve ... latinatoday.it Bonus sport 2026 nel Lazio da 500 euro, requisiti Isee e come fare domandaPronto un contributo da 500 euro per giovani dai 6 ai 18 anni per i residenti del Lazio. Domande entro il 13 maggio al portale Sport e Salute ... quifinanza.it Giulia Crescenzi ha pubblicato su Alessioporcu.it l'articolo Il Lazio investe sull’acqua: 333 milioni per non sprecare il futuroDiciotto progetti per 333 milioni: il Lazio punta su reti efficienti, invasi e innovazione per ridurre sprechi, sostenere l’agricoltura e affrontar - facebook.com facebook