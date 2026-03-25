Koopmeiners Juve la società bianconera ha preso una decisione sul futuro del centrocampista A questa cifra può partire

La società calcistica ha stabilito una cifra di riferimento per il trasferimento del centrocampista, che in passato ha giocato in un club di serie A. Se viene raggiunta questa somma, il giocatore potrà lasciare la squadra torinese. La decisione riguarda specificamente l’ex calciatore dell’Atalanta. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli o conferme ufficiali sulla trattativa.

Koopmeiners Juve, la società bianconera ha preso una decisione sull’ex calciatore dell’Atalanta: a questa cifra può lasciare Torino. La Juve riflette sul futuro della propria rosa in vista della prossima sessione di mercato. Secondo un’analisi de Il Corriere dello Sport, tra i profili in bilico figura Teun Koopmeiners. Nonostante il rilancio iniziale favorito dall’arrivo di Luciano Spalletti il rendimento dell’ex Atalanta è rimasto altalenante per tutto il corso della stagione. MERCATO JUVE LIVE La società bianconera ragionerebbe sulla sua cessione di fronte a una proposta economica congrua. Nello specifico, la dirigenza valuterebbe il sacrificio del calciatore olandese per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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