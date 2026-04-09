Dai ristoranti agli autolavaggi lavoro nero e poca sicurezza Sospese 16 attività e multe per oltre 180mila euro

Nella provincia di Bologna, i controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno portato alla sospensione di 16 attività commerciali, tra ristoranti e autolavaggi, e al pagamento di multe che superano i 180.000 euro. Le verifiche hanno evidenziato presenza di lavoro nero e gravi problemi legati alla sicurezza nei vari esercizi controllati.

Bologna, 9 aprile 2026 – Un quadro diffuso di irregolarità, tra lavoro nero e gravi carenze sulla sicurezza, emerge dai controlli condotti dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nella provincia di Bologna. Un’attività ispettiva mirata che, negli ultimi giorni, ha acceso i riflettori in particolare su ristoranti, bar, pizzerie e autolavaggi, portando alla sospensione di numerose attività. I controlli dei carabinieri in città e provincia. Nel settore della ristorazione sono finiti sotto la lente 16 esercizi tra Bologna, Crevalcore, Anzola dell’Emilia, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena. Su 238 lavoratori identificati, 12 sono risultati impiegati ‘in nero’, senza contratto né registrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai ristoranti agli autolavaggi, lavoro nero e poca sicurezza. Sospese 16 attività e multe per oltre 180mila euro Leggi anche: Lavoratori in nero e poca sicurezza: chiusi diversi bar e ristoranti con multe per oltre 80mila euro Lavoro nero e sicurezza, blitz dei carabinieri: sospese tre attività. Sanzioni per oltre 220 mila euroLavoro nero, sicurezza assente e locali in condizioni critiche: scatta il blitz dei carabinieri del Nil in provincia di Rimini.