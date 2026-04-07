McDonald’s a Cogozzo | tra nuovi posti di lavoro e parco giochi
Un nuovo punto vendita McDonald’s ha aperto nel comprensorio Oglio Po, nel comune di Cogozzo, accompagnato dalla realizzazione di un parco giochi lungo viale Kennedy. L’apertura porta con sé l’assunzione di nuovi dipendenti e si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana che interessa l’area. La decisione di ampliare la presenza del fast food nel territorio si combina con l’iniziativa di rinnovare gli spazi pubblici.
Il comprensorio Oglio Po accoglie un nuovo punto vendita McDonald’s a Cogozzo, in un progetto di riqualificazione urbana che prevede l’apertura di un parco giochi lungo viale Kennedy. L’approvazione del progetto esecutivo rende ufficiale l’arrivo della nota catena di ristorazione veloce all’ingresso del paese. Questa iniziativa colma una mancanza di servizi che finora obbligava chi risiede nella zona a spostarsi verso altri centri per usufruire di tali attività. La scelta di viale Kennedy non è casuale, ma mira a sfruttare una posizione strategica per intercettare i flussi di traffico che percorrono la direttrice principale. L’operazione non si limita alla costruzione di un locale commerciale, ma si inserisce in un piano più vasto per rendere l’area d’accesso alla località più moderna e accogliente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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