Onde gravitazionali | scoperta la coppia di buchi neri più massiccia mai osservata

Tra maggio 2023 e gennaio 2024, la rete internazionale LVK ha rilevato 128 sorgenti di onde gravitazionali, tra cui spicca la scoperta della coppia di buchi neri più massiccia mai osservata. Gli scienziati hanno confermato che si tratta di un evento unico nel suo genere, testimoniando un progresso importante nello studio di questi fenomeni cosmici.

L'astronomia delle onde gravitazionali continua a sorprendere gli scienziati. Tra le 128 sorgenti individuate tra maggio 2023 e gennaio 2024 dalla rete internazionale LVK emergono alcuni eventi davvero eccezionali: la coppia di buchi neri più massiccia mai osservata, il sistema più asimmetrico mai rilevato e uno caratterizzato da una velocità di rotazione straordinariamente elevata. Le nuove scoperte provengono dalla rete di osservatori formata da LIGO negli Stati Uniti, Virgo in Italia e KAGRA in Giappone. Tutti questi eventi sono stati raccolti nell'aggiornamento del catalogo ufficiale delle onde gravitazionali, il Gravitational-Wave Transient Catalog-4.