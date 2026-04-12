Roma tra Gasperini e Ranieri intervengono i Friedkin! Domani il confronto | i retroscena e i possibili sviluppi

I proprietari della società sportiva hanno convocato un incontro per discutere delle recenti decisioni tecniche e delle future strategie del club. La riunione, programmata per domani, coinvolgerà i due allenatori attualmente alla guida della squadra. Nei giorni precedenti si sono susseguite voci riguardo a possibili cambiamenti nello staff tecnico, mentre i protagonisti rimangono in attesa di chiarimenti ufficiali.

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