Rotary domani a Roma confronto con FAO WFP e IFAD su fame nel mondo e pace globale

Domani a Roma si terrà un incontro tra rappresentanti di Rotary, FAO, WFP e IFAD per discutere di fame nel mondo, sicurezza alimentare e cooperazione internazionale. L’obiettivo è confrontarsi sulle sfide legate alla pace globale e alle innovazioni nel settore umanitario, coinvolgendo le organizzazioni che si occupano di sviluppare soluzioni concrete per le crisi alimentari e i conflitti.

Il ruolo delle Pmi, un libro di Francesco Napoli. Sbarra: Fondamentali per la crescita del Mezzogiorno “Dopo il voto faremo i conti”. Referendum, Cerasa (Il Foglio) denuncia: Minacciati da Gratteri L’iniziativa è promossa e organizzata dal Rotary International con la collaborazione del WFP e la partecipazione delle tre Agenzie ONU con sede nella Capitale (oltre al WFP, anche FAO e IFAD). Rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e della società civile rifletteranno sul legame tra sicurezza alimentare, pace e stabilità globale, in un contesto in cui il cibo è sempre più coinvolto nelle dinamiche dei conflitti e delle tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati FAO, UNICEF, WFP e OMS su fine carestia a Gaza: progresso positivo estremamente fragileCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Corsa al riarmo, l’1% della spesa militare globale basterebbe a sconfiggere la fame nel mondoSecondo Onu e Wfp basterebbe l'1% della spesa militare globale per fermare la fame che colpisce centinaia di milioni di persone L’ordine delle...